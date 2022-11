Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Il y a quelques semaines, la rumeur a annoncé un intérêt de l'OM pour Marcus Thuram. En fin de contrat en juin, l'attaquant français pourrait quitter le Borussia Mönchengladbach en janvier. Ce n'est pas la première fois que le fils du champion du monde 98 est cité du côté de Marseille. Il avait refusé d'y aller en 2019 et il semblerait qu'il ne soit toujours pas chaud ! Il aurait en effet fait savoir à Pablo Longoria qu'un retour en Ligue 1 ne l'intéressait pas. Et pour cause !

Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Ignazio Genuardi, la liste de ses courtisans est aussi longue que prestigieuse ! Nous avons déjà évoqué l'Inter Milan en début de soirée mais il semblerait également que le Bayern Munich soit prêt à lui accorder un salaire XXL, que la Juventus Turin soit aussi sur les rangs, de même que Tottenham, Newcastle, Arsenal et Aston Villa ! Que des clubs plus riches que l'OM et évoluant dans des championnats plus compétitifs. Effectivement, Thuram ne risque pas de revenir en France...