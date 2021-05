OM - Mercato : l'incroyable micmac derrière les contacts Benedetto - Elche

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Sous contrat jusqu'en 2023, Dario Benedetto sera poussé vers la sortie par l'OM cet été. Arrivé il y a deux étés, l'Argentin de 31 ans a montré trop de limites devant le but pour espérer devenir titulaire dans l'esprit de Jorge Sampaoli. Un retour à Boca Juniors a été évoqué, de même qu'un intérêt de Sao Paulo. Mais le joueur aurait envie de continuer en Europe et la piste Elche a été évoquée. Le club espagnol serait tellement intéressé qu'il avait mis pour seule condition à sa venue son maintien en Liga. C'est acté et plus rien ne s'oppose au transfert.

Il est actionnaire du club !

Un transfert qui ne doit absolument rien au hasard. En effet, pour caricaturer, on peut écrire que Dario Benedetto est tout simplement actionnaire d’Elche ! Il y a un an et demi, le club espagnol a été racheté par un impresario argentin, Christian Bragarnik. Ce dernier est une sorte de Jorge Mendes à la sauce sud-américaine. Dans son écurie, on trouve une quinzaine d'entraîneurs et plus d'une centaine de joueurs. Il y a deux ans, à l'instar de Mendes, il a décidé de créer une structure afin de prendre le contrôle d'un club où placer ses joueurs (pour le Portugais, c'est Wolverhampton).

Cette structure, c'est Tenama Investments, qui a racheté 100% des parts d'Elche en décembre 2019. Et qui trouve-t-on parmi les actionnaires de TI ? Dario Benedetto, évidemment ! Il y a aussi l'attaquant de Boca Juniors Walter Bou, qui était d'ailleurs annoncé à Elche l'été dernier. Un actionnaire qui se recrute, c'est moyen au niveau de l'éthique, non ?