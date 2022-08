OM – Mercato : l’Inter Milan annonce le départ de Sanchez ! (officiel)

Alexis Sanchez sera la prochaine recrue de l’OM. L’attaquant chilien est attendu cette semaine pour signer son contrat avec le club phocéen. Une arrivée qui va apporter un forte expérience au groupe marseillais et qui ne coûtera rien à Pablo Longoria.

En effet, l’Inter Milan vient d’annoncer sur ses réseaux le départ de l’attaquant chilien après 109 matchs disputés avec le club italien. Son arrivée à l’OM n’est donc plus qu’une questions d’heures.

1️⃣0️⃣9️⃣ appearances 🏟️

2️⃣0️⃣ goals ⚽

3️⃣ trophies 🏆

One unforgettable run towards the corner flag ⛳#GrazieAlexis pic.twitter.com/0amAmPKt5H