OM Mercato : l'intérêt du FC Barcelone a nui à ce Marseillais pure souche

Cet été, son nom a encore fait jaser. Car en provenance d'Italie, de Sassuolo pour être précis, et malgré un prêt la saison dernière à la Fiorentina, le milieu de terrain Maxime Lopez a décidé de rejoindre la Ligue 2. Au Paris FC pour relever le challenge de la montée.

"Au final, ça m'a desservi"

Invité ces derniers jours de RMC, pour justifier son choix notamment, Lopez le Marseillais a précisé qu'au cours du passé, alors qu'il était devenu un joueur de l'OM, l'intérêt du FC Barcelone ne lui avait pas fait que du bien. Explications.

"J’étais jeune, j’avais 18 ans, je sortais de ma première saison en professionnel. Quand tu joues à Marseille, tu as aussi plus de visibilité, tu es plus exposé. C’est vrai qu’après ma première belle saison, on a eu ces contacts. Au final, ça m’a desservi parce que j’ai eu six mois compliqués où j’ai joué en Ligue Europa mais très peu en championnat(…) Je suis un fan inconditionnel du Barça, enfin surtout de Messi. Me dire qu’à tout moment j’allais être dans le même vestiaire que Messi. C’était aussi l’époque où Ousmane (Dembélé) venait de signer au Barça. Le directeur sportif lui avait parlé de moi parce qu’on se connaissait un peu. Je me suis dit : ‘Si je suis bon toute la saison…’ Mais c’est en pensant comme ça que tu te trompes totalement."