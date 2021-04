OM - Mercato : l'obsession de Longoria se confirme au grand jour

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Ce n'est en rien une nouveauté. Tant le nom d'Amine Adli, grand espoir évoluant au Toulouse Football Club, est déjà revenu aux oreilles des supporters de l'OM. Pas plus tard qu'au dernier Mercato hivernal lorsque Pablo Longoria, qui n'était pas encore président du club, avait tenté le coup pour dynamiser l'effectif phocéen.

Problème, le TFC, qui aspire à rejoindre l'élite, avait alors fermé la porte à double tour. Ce qui ne sera sans doute pas le cas cet été. Ainsi, et dans son édition du jour, le quotidien régional, La Provence, confirme qu'Adli demeure plus que jamais dans le viseur de Longoria. Et que le montant de la transaction, du moins ce qu'espérait alors le club toulousain, reste aux alentours de 15 millions d'euros.

A suivre.