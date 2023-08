OM - Mercato : l’odieuse vérité éclate enfin sur Alexis Sanchez

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Pablo Longoria a clos définitivement le dossier Alexis Sanchez, hier, en conférence de presse. Lors de la présentation de Joaquin Correa, le président de l’OM a expliqué que la non prolongation de l’attaquant chilien était juste une question de « non complémentarité » avec les joueurs sur lesquels compte Marcelino cette saison. Un argument qui s’entend mais qui dissimulerait une autre vérité racontée par Foot Mercato. Selon Sébastien Denis, le clan Sanchez aurait ainsi demandé de doubler son salaire en fin de saison avec une prime à la signature d’environ 2 M€.

Sanchez trop gourmand pour l'OM

Un vrai coup dur alors pour l’OM, qui revient avec un nouveau contrat de deux ans avec une augmentation de son salaire initial qui aurait fait de lui le joueur le mieux payé de l’effectif et même de Ligue 1 derrière les stars du PSG. « À la fin du mois de juin, les représentants du Chilien reviennent dans les discussions et se montrent bien plus conciliants, détaille FM. Problème, entre temps, Marcelino est arrivé et ce dernier ainsi que le board marseillais ont déjà dû plancher sur les contours de l’effectif du club phocéen et sont déjà passés à autre chose. Trop tard pour Sanchez. Sans club durant tout l’été, il s’engage finalement à l’Inter Milan. »

🚨 Exclu #MercatoOM 🔵⚪️

▪️ pour prolonger à l'OM, Alexis Sanchez a demandé le double de son salaire et a exigé une prime d'environ 2 M€

▪️ l'OM lui a fait une contre proposition avec l'un des plus gros salaires de L1 derrière ceux du PSG qu'il a refuséhttps://t.co/Axjh3WKjWp — Sébastien Denis (@sebnonda) August 28, 2023

Podcast Men's Up Life