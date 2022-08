OM - Mercato : l'OGC Nice lâche Bamba Dieng, un club de L1 en pole position

Zapping But! Football Club Faut-il vendre Gerson en cas de belle offre ?

Ouvert à la possibilité de vendre Bamba Dieng, le président de l'OM, Pablo Longoria, étudie les offres, notamment les françaises. Jusqu'à présent, deux clubs de Ligue 1 ont fait acte de candidature, l'OGC Nice et le FC Lorient. Mais les Aiglons semblent passés à autre chose. En effet, hier soir, le journaliste italien spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano a révélé qu'ils lorgnaient désormais le prometteur attaquant anglo-chilien Ben Brereton Diaz (23 ans, Blackburn Rovers). Une première offre aurait été formulée par le Gym.

Reste donc la piste lorientaise. Et justement, l'agent de Bamba Dieng était mardi du côté du Moustoir, où il s'est photographié. Venait-il pour négocier le transfert de l'attaquant ? Possible. Mais ce qui est certain, c'est que les Merlus n'ont pas les 10 à 15 M€ attendus par Pablo Longoria pour son joueur. Si jamais Dieng devient merlu, ce sera donc sous forme de prêt. Un de plus pour l'OM...