OM, ASSE - Mercato : l'OGC Nice ne regrette pas du tout d'avoir laissé filer Saliba

S'il a finalement choisi de rejoindre l'OM, William Saliba était également dans le viseur de l'OGC Nice où il sortait d'un prêt concluant de cinq mois. Comme l'a confirmé le directeur de football des Aiglons Julien Fournier, le Gym a bel et bien tenté un nouvel accord avec Arsenal pour conserver l'ancien Stéphanois. Pour autant, Nice n'était pas prêt à toutes les folies...

Dans Nice-Matin, Julien Fournier est revenu en toute franchise sur l'épisode : « William Saliba nous a échappé. Mais avec le recul, c’est un mal pour un bien. Car on n’aurait pas pu faire d’autres dossiers si on l’avait fait ».

L'échec Saliba détonateur du gros Mercato niçois

Battu sur Saliba, Nice a ensuite enchaîné les gros coups devant (Stengs, Kluivert, Delort) et au milieu (Rosario, Lemina) pour compenser. Avec l'espoir secret d'enfin stabiliser le club d'Ineos en haut du classement : « Je donne tout pour le Gym mais ce qui m’agace dans ce club, c’est cette faculté à se relâcher. Je garde un souvenir horrible de notre troisième place et de tout ce qui a suivi. On a cru qu’on était un grand club, une grande équipe. Pareil après la quatrième place avec Claude Puel. Là, je sens poindre cette enflammade, alors qu’on n’a eu que quelques bons résultats ».