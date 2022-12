OM - Mercato : l'OL est aussi placé sur le dossier Bereszynski !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Comme révélé ce mardi matin, l'OM est sur les rangs pour s'attacher les services de l'international polonais de la Sampdoria de Gênes Bartosz Bereszynski (30 ans). En quête d'une doublure à Jonathan Clauss au poste de piston droit, Marseille doit, comme souvent, composer avec une grosse concurrence sur cette piste.

En effet, TuttoMercatoWeb nous apprend qu'en plus du Torino, Pablo Longoria va aussi devoir jouer des coudes avec l'OL... comme sur le dossier Rick Karsdorp (AS Roma, 27 ans). Pas vraiment une surprise, les Gones cherchant, à la demande de Laurent Blanc, à amener un peu d'expérience dans sa défense et tentant de trouver une alternative au très jeune mais prometteur Malo Gusto (courtisé par la Juventus et Manchester United).

Sous contrat jusqu'en juin 2024, Bartosz Bereszynski souhaite quitter la Samp' cet hiver alors que le club, avant-dernier de Série A avec seulement six points, semble promis à la descente en fin de saison.