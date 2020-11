OM – Mercato : l'OM manque déjà à Bouna Sarr !

Dans un entretien à Téléfoot, Bouna Sarr, l'ancien joueur de l'OM, aujourd'hui au Bayern Munich, est revenu sur sa convocation en équipe de France, qu'il n'a pas pu honorer à cause d'une blessure. « J'ai été contacté pour rejoindre le rassemblement, a confié l'ancien messin. Après le match de Dortmund juste avant la trêve, je me suis blessé à la cuisse. J'étais en soins donc c'était un peu juste pour moi. Mais à aucun moment le Bayern Munich ne m'a empêché d'aller en sélection, bien au contraire. Après la concertation des médecins du Bayern et de l'Equipe de France, la meilleure décision était de me soigner ».

« Pourquoi pas revenir un jour, tout peut se passer »

Sarr a ensuite été interrogé sur un possible retour à l'OM et il a eu cette réponse : «Bien sûr, pourquoi pas ? Dans le foot tout est possible. C'est un club dans lequel je me suis bien senti. J'ai réussi à gravir les paliers. Même au niveau des supporters, ils ne sont pas toujours indulgents on va dire mais ils aiment ce club. Vraiment, même eux me manquent en fait. Pourquoi pas revenir un jour, tout peut se passer. J'ai 28 ans, j'ai encore beaucoup d'années devant moi. On verra.» Une belle déclaration d'amour.