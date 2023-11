OM - Mercato : l’ombre d’Alexis Sanchez refait surface à Marseille

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Un seul être vous manque... Assurément, l'OM a beaucoup perdu cet été en laissant filer Alexis Sanchez, et Jérôme Rothen est bien de cet avis. L'ancien parisien l'a encore déploré sur RMC après le match nul des Marseillais à Strasbourg (1-1)...

Rothen : "Alexis Sanchez, je l’aurais gardé"

« Ils ont perdu l’âme du club, le joueur phare. Alexis Sanchez, je l’aurais gardé, a expliqué Rothen. Aujourd’hui, il n’y a même plus de leader. Ces joueurs-là, ils sont plus payés que les autres et ils ont fait une carrière exceptionnelle parce qu’ils arrivent à gérer des problèmes de vestiaire, des soucis tactiques à eux tout seuls. Avec Alexis Sanchez, je pense que tu marques des buts, et un peu plus qu’aujourd’hui ». Un constat assez évident, le successeur du Chilien, Pierre-Emerick Aubameyang, n'ayant fait trembler les filets qu'une seule fois jusqu'ici en L1...

Podcast Men's Up Life