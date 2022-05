OM - Mercato : l'ombre de Zubizarreta plane sur une déception de Longoria

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Cet été, malgré la qualification en Champions League ou les tribunes remplies durant toute la saison dernière, Pablo Longoria va devoir recruter sans moyens conséquents. La faute à la précédente direction, qui lui a laissé un déficit abyssal, aggravé par la crise sanitaire. Mais l'Espagnol devrait voir arriver de Londres un chèque de 1,5 M€, correspondant au transfert définitif de Frank Zambo Anguissa de Fulham au Napoli.

Un million et demi pour un joueur de la valeur du Camerounais de 26 ans, c'est peu. Mais en 2018, c'est Zubizarreta qui avait négocié son départ pour un peu moins de 30 M€ chez les Cottagers et qui y avait inclus un bonus sur la plus-value. Un énième raté pour le directeur sportif espagnol, qui souffre de la comparaison avec son compatriote, hyper actif et qui sait bien recruter, même s'il doit encore faire des efforts au niveau des ventes...

l’OM récupère 1,5M€ sur le transfert de Zambo Anguissa à Naples. Mieux que rien. — La Longoriance (@longoriance) May 27, 2022

Pour résumer Transféré définitivement de Fulham au Napoli après un prêt réussi, le milieu de terrain camerounais Frank Zambo Anguissa va rapporter un million et demi d'euros à l'OM. Une somme assez dérisoire vu son potentiel mais négociée par Andoni Zubizarreta à son époque...

Raphaël Nouet

Rédacteur