OM - Mercato : l'opportunité de l'été se confirme !

C'est une évidence. A l'OM, les dirigeants d'Arsenal, on connaît. Et pour cause, les dossiers Saliba, Guendouzi et Kolasinac ont crée des liens et des ponts qui pourraient servir dans les prochains mois. Pour quelle raison ? Le dossier Folarin Balogun bien entendu. Le club phocéen, intéressé par l'attaquant du Stade de Reims qui appartient aux Gunners, est dans la liste des prétendants. Au même titre que plusieurs écuries de Premier League.

Et le joueur dans tout ça ? A-t-il envie de poursuivre dans un championnat qui vient de le révéler ? "Si je peux imaginer mon futur en France ? Oui, je ne ferme aucune porte. Bien évidemment, j’ai une bonne année ici et beaucoup de gens pensent qu’il serait logique pour moi de revenir ici."

Au club marseillais de se montrer convaincant !