OM - Mercato : la confidence de Tudor qui règle l'avenir de Guendouzi

A mesure que la saison se déroule, on commence à comprendre comment Mattéo Guendouzi est passé du statut de titulaire indiscutable la saison dernière à celui d'intermittent avec Igor Tudor. Déjà, l'entraîneur de l'OM a donné un gros indice hier en conférence de presse : "Mattéo fait une saison de qualité, sérieuse, mais j'attends encore plus de lui. Son poste naturel est devant la défense, je veux qu'il devienne plus solide à ce poste, que les joueurs ne passent pas quand il est sur le terrain". Pour Tudor, dingue du Calcio, un milieu défensif, c'est une digue qui stoppe les attaques adverses et donne le ballon aux offensifs. Pas vraiment le profil de Guendouzi...

D'ailleurs, hier sur RMC, Stéphane Guy a fait un commentaire qui en dit long sur la relation entre Tudor et son joueur : "Je sais, d'échos proches de Tudor, qu'il n'a pas une grande estime pour Guendouzi". Un proche du milieu a révélé que Pablo Longoria aurait promis à son joueur l'été dernier qu'il évoluerait à son poste de prédilection. Sauf que Tudor s'y oppose. D'où une séparation inéluctable en fin de saison...