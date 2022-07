OM - Mercato : la date de l'officialisation du transfert de Mandanda au Stade Rennais dévoilée

Zapping But! Football Club Faut-il vendre Gerson en cas de belle offre ?

Tout est réglé pour le transfert de Steve Mandanda ! Le gardien de 37 ans s'était mis d'accord avec le Stade Rennais, après avoir pris la décision de quitter l'OM, où il ne voulait pas revivre une saison en alternance dans les buts avec Pau Lopez. Il ne manquait plus qu'un accord entre les deux clubs concernant une indemnité. Selon RMC, c'est fait.

La radio assure que l'OM et le Stade Rennais ont convenu d'une faible indemnité pour le Fenomeno. Celui-ci devrait prendre l'avion demain mercredi pour la Bretagne. Il devrait être présenté dans la foulée, au plus tard demain. Chez les Rouge et Noir, il sera titulaire en attendant que Bruno Genesio estime que le jeune Dogan Almendar est prêt à devenir le numéro un.

🚨 Selon nos informations, Mandanda prévoit de s’envoler ce mercredi pour la Bretagne si tout est ok entre l’OM et le Stade Rennais, qui finalisent en ce moment leur négociation pour une petite indemnité de transfert. — RMC Sport (@RMCsport) July 5, 2022

