OM - Mercato : la déclaration fracassante de Balotelli sur l'Arabie saoudite

Le FC Sion souhaite le transfert de son fantasque attaquant italien Mario Balotelli. Pour l'heure, l'ancien buteur de l'OM et de l'OGC Nice s'entraîne seul en marge du groupe de Didier Tholot. Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le club suisse, Super Mario est poussé vers la sortie, lui et son gros salaire, mais il ne semble pas pressé de partir.

"J'ai refusé une offre de Chine, supérieure à ce que propose l'Arabie Saoudite", a-t-il glissé à Controcalcio. Avant d'avoir cette sortie : "Comment certains peuvent dire qu'ils vont jouer dans des pays pour autre chose que l'argent ? S'il offrait peu d'argent, personne n'irait !" Implacable, non ?

#Balotelli a Controcalcio: “Ho guardato un paio di gare di SerieA e livello oggi è quasi più alto in 🇹🇷. Arabia? Rifiutai un’offerta cinese molto più alta delle cifre arabe. Come si può dire che uno che va in 🇸🇦 se non per soldi? Se offrissero pochi soldi non ci andrebbe nessuno"