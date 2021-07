OM – Mercato : la DNCG bloque certaines recrues, Longoria reste calme

Zapping But! Football Club OM : les joueurs en fin de contrat en 2021

Hier soir, la DNCG a prononcé un « contrôle de la masse salariale et des indemnités de mutation » de l'OM. Malgré tout, Pablo Longoria continue de s'activer sur le front du Mercato. Comme le rapporte La Provence, la décision du gendarme financier ne remet pas en cause les signatures de Gerson (Flamengo), Konrad de la Fuente (FC Barcelone) ou encore Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund), qui a bouclé sa signature hier matin.

Elle ne devrait pas non plus priver l'OM de ses prochains renforts que sont Pau Lopez (AS Roma), Cengiz Ünder (AS Roma), Matteo Guendouzi (Arsenal) et sans doute William Saliba (Arsenal) qui débarqueront tous en prêt. En revanche, il se peut que certains dossiers chers en salaire comme celui de David Luiz (libre) soient plombé par cette décision. Par ailleurs, l'OM - qui ne parvient pas à s'entendre pour baisser le tarif de Pol Lirola à la Fiorentina – va mettre le dossier en stand-by le temps que la Viola trouve un remplaçant à l'Espagnol.

Done deal! Cengiz #Under to #OlympiqueMarseille from #ASRoma on loan (€0,5M) with option to buy (€10M). Roma will have the 30% on a future sale. Contract until 2025 (€3M/year) for the turkish player. #transfers #OM #TeamOM