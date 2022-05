OM – Mercato : la DNCG décisive sur le dossier Mohamed-Ali Cho (Angers) ?

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Alors que certains redoutent de voir le crack angevin partir en Espagne et plus précisément au Bétis Séville, le quotidien provençal a démonté une première idée reçue : non, Mohamed-Ali Cho n'est pas trop gourmand pour Marseille.

« Cho, qui en a terminé avec les épreuves du bac vendredi dernier, voit d'un très bon œil cette option. Il sait ce que l'OM lui propose et n'en fait pas une question financière », écrit le quotidien qui parle davantage d'une réflexion globale du joueur, lequel attend d'y voir plus clair dans le projet olympien, notamment après le passage de Marseille à la DNCG et quant à la possible sanction de la FIFA suite à l'épisode Pape Gueye (interdiction de recrutement).

Confirmant que l'OM était loin d'être seuls sur le coup, La Provence parle aussi d'approches émanant d'Angleterre, d'Allemagne … Ainsi que d'une autre « escouade française » plus discrète dans son approche et dont le nom n'a pas encore filtré. En prenant son temps, Mohamed-Ali Cho espère aussi faire le choix de la sécurité.

Cho attend d'en savoir plus sur l'OM Confirmant que la signature de Mohamed-Ali Cho (SCO Angers, 18 ans) était bien l'une des priorités au même titre que de conserver William Saliba, La Provence a fait un point sur ce dossier chaud de l'OM.

Alexandre Corboz

Rédacteur