OM – Mercato : la DNCG le bloque, McCourt sort l'artillerie lourde !

D'abord « en sursis » plus placé sous encadrement de masse salariale et d'indemnités de mutations, l'OM a bien du mal à passer le cap de la DNCG cet été. Pour autant, Pablo Longoria reste imperturbable et continue de lancer des hameçons à travers l'Europe comme si de rien n'était. Il faut dire que le président espagnol du club olympien dispose d'informations que le grand public n'a pas.

40 à 55 M€ pour calmer la DNCG

Selon Foot Mercato, l'OM va faire un nouvel appel devant le gendarme financier du football français et devrait être à nouveau auditionné mi-juillet avec un élément supplémentaire à prendre en compte : une nouvelle rallonge de Frank McCourt.

Le site internet affirme que le Bostonien a réinjecté entre 40 et 55 M€ très récemment dans les finances du club. Un nouvel apport visant à garantir les éventuelles ventes budgetées afin d'avoir les coudées franches et ne subir aucune limitation.