OM - Mercato : la femme de Malinovskyi a vendu la mèche !

L’OM a bel et bien l’intention de recruter Ruslan Malinovskyi. Comme déjà évoqué hier soir, Pablo Longoria et Javier Ribalta ont proposé un échange avec Cengiz Ünder à l'Atalanta Bergame. Sachant que l'Ukrainien est à un an de la fin de son contrat, ils ont sauté sur l'occasion alors que le Turc ne convient pas à Igor Tudor, ni tactiquement, ni humainement.

Les discussions avec l'agent du milieu bergamasque ont commencé, alors que le joueur de 29 ans se faisait à l'idée de rejoindre l'Angleterre, où Nottingham et Tottenham le suivent. L’Équipe précise que c’est un message de sa femme indiquant sur les réseaux sociaux que le club italien souhaitait le faire partir qui a déclenché les hostilités. De son côté, La Provence ajoute que l’état-major de l’OM aurait souhaité qu’aucune rumeur ne soit ébruitée au sujet de Malinovskyi, le dossier étant particulièrement difficile à concrétiser avec la concurrence des Spurs.

Les discussions n'ont démarré que mercredi soir. Concernant Ünder, aucune offre n'est arrivée sur la table de Longoria malgré l’insistance des médias turcs. Selon La Gazzetta dello Sport, qui précise qu’il s’agirait de deux transferts définitifs, l’AS Rome touchera 20% sur une revente.