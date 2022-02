OM - Mercato : la future destination de Kamara ne fait quasiment plus aucun doute

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Dimanche au Vélodrome contre Clermont (0-2), l'Olympique de Marseille a fait l'amère expérience de l'adage "Un seul être vous manque et tout est dépeuplé". Laissé sur le banc par Jorge Sampaoli, Boubacar Kamara a cruellement fait défaut à son équipe. Les statistiques ne manquent pas : quand le Minot n'est pas sur le terrain, l'OM ne gagne pas, ou peu (seulement 4 victoires en 3 ans). Le souci, c'est qu'il va falloir s'y habituer car, la saison prochaine, il ne sera plus là.

Le journaliste du Telegraph Mike McGrath a fait un point sur la situation du défenseur polyvalent de 23 ans. La première des choses, c'est que lui aussi confirme qu'il ne prolongera pas dans son club formateur. Ensuite, pour lui, il ne fait aucun doute qu'il signera avec une écurie anglaise. L'AC Milan a d'autres plans (les Lillois Botman en défense et Sanches au milieu), l'Atlético, qui a tenté sa chance cette hiver avec une offre de 5 M€, ne reviendra pas à la charge en juin. Direction l'Angleterre, donc. Mais pour où ? McGrath ne confirme pas les rumeurs West Ham et Wolverhampton, et assure que Newcastle n'est plus sur le coup depuis qu'il a recruté l'ancien Lyonnais Guimaraes. Il resterait Manchester United, en pole position, surtout en cas de départ de Paul Pogba, mais aussi Leeds. On imagine où ira sa préférence...

Transfer notebook: Premier League clubs braced for battle to sign Boubacar Kamara after Atletico Madrid bid is rebuffed, @mcgrathmike writes.



Plus, there is an eye-catching name next to one of Newcastle's January signings on the FA’s list of agents https://t.co/kxWlZ1B0EG