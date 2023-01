OM - Mercato : une future recrue mystère émerge, elle est identifiée !

En cette fin de mercato hivernal, l’OM est sur tous les fronts ! Bamba Dieng devrait quitter la cité phocéenne dans les prochaines heures pour rejoindre le FC Lorient et d'autres départ ne sont pas à exclure. À la recherche de joueurs pour l'avenir, les Phocéens seraient un joueur du championnat danois qui évolue avec le club de Nordsjælland selon les informations de Foot Mercato.

Selon les informations de Marwan Belkacem, les Phocéens surveilleraient l’attaquant ghanéen, Ernest Nuamah. « L'OM a dépêché un scout lors du match amical entre Nordsjaelland et L'OB Odense le 21 janvier où le jeune joueur a marqué. », a-t-il commenté sur Twitter. Évalué à 1,5 millions d’euros sur Transfermarkt, il est en contrat avec le club danois jusqu’en juin 2026. Lors de cet exercice 2022-23, il a marqué 5 buts en 16 matchs. Un dossier à suivre !

Made my professional debut through the ups & downs. 2022 led me from “Boys to Men”. Just Asafo boy driven to dream. This to Asafo Community. Proud Kumerican! pic.twitter.com/3S5tZ7NX5B