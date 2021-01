OM – Mercato : la gourmandise de Thauvin aurait déjà calmé deux courtisans

Plus les semaines vont passer, plus l'avenir de Florian Thauvin va devenir un enjeu important du côté de l'OM. L'ailier champion du monde arrive en fin de contrat dans six mois et pour le moment, rien n'indique de façon certaine qu'une prolongation est dans les tuyaux.

De quoi laisser craindre une grosse perte pour les Phocéens qui devraient remplacer un joueur capital parti pour zéro euro. Encore faut-il, néanmoins que Thauvin trouve un point de chute à sa convenance. Car si la perspective d'obtenir la signature d'un joueur tel que Thauvin sans indemnité de transfert ne laisse personne indifférent notamment en Serie A, encore faut-il que le joueur reste raisonnable.

Naples et l'Atalanta ne suivent pas Thauvin

Si l'on en croit les informations du journaliste Ignazio Genuardi, ce n'est pas l'opinion de Naples et de l'Atalanta Bergame. Alors que Thauvin aimerait pour son prochain contrat obtenir un bail de 3,5 millions d'euros par an hors bonus et primes à la signature, les deux clubs seraient jugées « trop importantes » par les deux formations.

Florian Thauvin pourrait donc être contraint de revoir ses exigences à la baisse. A moins que le Milan AC, qui serait « en pole » dans le dossier, se montre plus généreux. Des informations qui indiquent en tout cas à l'OM que pour prolonger sa star, il faudra avoir les reins solides.