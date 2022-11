OM - Mercato : la Juventus a pris sa décision pour Milik

Zapping But! Football Club OM : faut-il vendre Gerson en cas de belle offre ?

L’histoire entre l’OM et Arkadiusz Milik est bientôt terminée… Pas dans les plans d’Igor Tudor et de Pablo Longoria, l’international polonais a été prêté à la Juventus de Turin avec une option d’achat. Performant avec la Vieille Dame en Serie A et en Ligue des Champions, Arkadiusz Milik a marqué 6 buts en 17 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Selon les informations de Calciomercato, les dirigeants du club italien souhaitent lever l’option d’achat. Dans cette opération, l’OM devrait recevoir une somme aux alentours des 8 millions d’euros.

Pour recruter Arkadiusz Milik à Naples, l’OM a déboursé une somme aux alentours des 12 millions d’euros (8 M€ + 3,93 M€ de prêt). Apprécié par les supporteurs marseillais, le buteur polonais a marqué 30 buts en 55 matchs toutes compétitions confondues sous les couleurs olympiennes. Une aventure à Marseille peut-être terminée trop tôt ? Si Arkadiusz Milik continue de performer avec la Juve, il se pourrait que les Phocéens aient des regrets…