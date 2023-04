OM - Mercato : la Juve préfère Tudor à Zidane, Longoria sur un énorme coup au Bayern ?

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Auteur d’une première saison déjà historique sur le banc de l’OM, Igor Tudor restera-t-il en poste en 2023-2024 ? Rien n’est moins sûr : Tuttosport affirme ce vendredi que la Juventus Turin garde un œil sur lui pour cet été. Si les dirigeants de la Vieille Dame garde sa confiance en Max Allegri en vue de la saison prochaine, le profil de Tudor présente des avantages considérables à leurs yeux : il connaît le club et propose un football proactif et agressif. Toujours d’après le quotidien italien, l’option Tudor arriverait même devant Zinédine Zidane, Antonio Conte ou Gianpiero Gasperini car il coûterait moins cher, aurait moins d'exigences pour les transferts et serait plus respectueux de la hiérarchie. Tout dépendrait d'Allegri : s’il trouve un accord financier pour partir, la Juve relancera Tudor. Sinon, elle gardera le grand Max.

Harit et Ounahi en soutien de Mazraoui ?

En parallèle, Le Quotidien du Sport assure que Pablo Longoria souhaite avancer sur son recrutement estival et serait prêt à lancer une piste alléchante au Bayern Munich : Nouzair Mazraoui. Récemment, le défenseur marocain a pesté contre son faible temps de jeu et attend la fin de la saison pour trancher son avenir. Conscient de la brèche ouverte, l’état-major de l’OM se serait rapproché de son homologue bavarois pour en savoir plus sur sa situation. Si celle-ci ne s’arrange pas, le joueur de 25 ans pourrait demander à être prêté la saison prochaine. Ses compatriotes Amine Harit et Azzedine Ounahi militeraient déjà en ce sens à l’OM.

