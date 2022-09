OM - Mercato : la Juventus a déjà pris sa décision pour la levée de l'option d'achat de Milik

Zapping But! Football Club Faut-il vendre Gerson en cas de belle offre ?

Après un an et demi passés sur les bords de la Canebière, Arkadiusz Milik a quitté cet été l'Olympique de Marseille pour rejoindre la Juventus Turin sous la forme d'un prêt payant de 800 000 euros plus 900 000 euros de bonus assorti d'une option d'achat non obligatoire de 7 millions d'euros plus 2 millions d'euros de bonus.