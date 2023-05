OM : la Juventus, déjà plus un danger pour Tudor ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Le record de victoires consécutives du club (8) égalé, celui de succès à l'extérieur d'affilée sur une saison (8) aussi, un record de points après 33 journées depuis la fin de la Seconde guerre mondiale : Igor Tudor réalise une première saison incroyable à l'OM. Et ce alors qu'il a débarqué à la va-vite, après le départ surprise de Jorge Sampaoli, sans avoir pu choisir ses joueurs. On comprend mieux pourquoi Pablo Longoria tient à le conserver à tout prix.

"Il est assez évident qu'Allegri va rester"

Mais la Juventus Turin faisait planer un danger sur la permanence du Croate à Marseille. En effet, la Vieille Dame ferait de son ancien défenseur et éphémère entraîneur-adjoint sa priorité en cas de départ en juin de Massimiliano Allegri. L'expérimenté technicien est sous contrat jusqu'en 2025 mais il est très contesté, entre mauvais résultats, rapports houleux avec tout le monde et style de jeu ennuyeux. Seulement, le président de la Juve, Francesco Calvo, a assuré sur DAZN qu'Allegri allait honorer son contrat : « Il est assez évident qu'il va rester. Il sera notre entraîneur, il a signé un contrat de quatre ans et nous n’en sommes même pas à la moitié ». Des propos à relativiser car le dirigeant ne veut pas froisser un technicien dont le licenciement coûterait très cher...

Le calendrier complet de l'OM pour la fin de saison

Le DG de la Juventus : « Il est assez évident que Massimiliano Allegri va rester. Il sera notre entraîneur, il a signé un contrat de quatre ans et nous n'en sommes même pas à la moitié. » 🙂 #TeamOM



(DAZN) https://t.co/7aSPbdlNyu — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) May 1, 2023

Pour résumer La Juventus Turin a pris bonne note du travail réalisé par Igor Tudor depuis son arrivée à l'OM l'été dernier. Elle envisagerait de recruter son ancien défenseur croate, qui y a également été entraîneur adjoint d'Andrea Pirlo, à l'avenir. Mais pas pour tout de suite, selon son président.

