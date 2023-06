OM, OGC Nice - Mercato : coup dur pour Longoria et Ghisolfi avec une piste commune

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

A 25 ans, Lucas arrive à maturité après un début de carrière assez chaotique (déjà six clubs sur CV, dont un passage raté au Spartak Moscou). Et cela n'a pas échappé à Pablo Longoria, qui le suivait l'été dernier et l'aurait bien vu en doublure de Nuno Tavares. Mais le deal ne s'est pas fait et l'OM semble avoir laissé passer sa chance. En effet, selon Ekrem Konur, Arsenal et la Juventus Turin suivraient avec attention l'homme qui s'est fait tatouer une bouche de femme dans le cou. Aucune offre ne serait pour le moment parvenue à Flamengo mais ça ne saurait tarder...

Les résultats de l'Olympique de Marseille en 2022-23

☑️Important Information! Juventus and Arsenal are monitoring Brazilian left defense from Flamengo and Brazil Selection.



👉Flamengo sources say they have not received offers from Arsenal and Juventus for Ayrton Lucas.🇧🇷🔴#CRF



👉The information was confirmed by the @PaparazzoRN pic.twitter.com/9katqoISwR