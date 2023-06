OM - Mercato : la Juventus propose un nouvel arrangement pour Milik

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Tout et son contraire a été dit ces derniers mois à propos de l'avenir d'Arkadiusz Milik. La Juventus voulait l'acheter, puis elle ne voulait plus, puis elle était prête à inclure un joueur dans la balance pour faire baisser son option d'achat de 7 M€ plus des bonus... Finalement, la Vieille Dame, dans le rouge financièrement et qui ne jouera pas la Champions League la saison prochaine, a annoncé qu'elle ne recruterait pas le Polonais, auteur de 9 buts en 39 matches toutes compétitions confondues, la plupart du temps en partant du banc.

Un autre prêt avec une option d'achat moins élevée !

Mais cela ne veut pas dire qu'elle a renoncé définitivement à l'ancien Napolitain ! Selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio, les dirigeants piémontais souhaiteraient à nouveau se faire prêter Milik, mais avec une option d'achat moins élevée ! Ce qui signifie que non seulement Pablo Longoria ne récupèrera pas 7 M€ cet été mais que ce montant sera plus faible dans un an. Pas certain qu'il accepte, surtout que, selon Ignazio Genuardi, il aurait une touche avec la Lazio Rome pour son attaquant...

La fiche d'Arkadiusz Milik

#Calciomercato | @juventusfc, per #Milik non sarà esercitata l’opzione. La società bianconera potrebbe provare a riportare l’attaccante a Torino a condizioni più basse https://t.co/s4uZ8XqXbR — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 9, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer La Juventus aurait proposé au président de l'OM, Pablo Longoria, de lui prêter à nouveau Arkadiusz Milik mais avec une option d'achat moins élevée que la précédente (qui était de 7 M€). Pas sûr que le dirigeant marseillais accepte...

Raphaël Nouet

Rédacteur