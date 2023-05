OM - Mercato : la Juventus va virer Allegri, Tudor et une cible du PSG pour le remplacer

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Une envie d'autant plus pressante qu'il se confirme que la Juventus, où il a joué avant d'être entraîneur-adjoint, va se séparer de Massimiliano Allegri. Ce mercredi, la Gazzetta dello Sport et Tuttosport sont unanimes pour dire que la Vieille Dame va remercier son expérimenté technicien, qui vient d'enchaîner deux saisons blanches. Privés d'Europe suite à la sanction dans l'affaire des fausses plus-values, dans le rouge financièrement, les Bianconeri veulent régénérer leur effectif et opter pour un coach plus jeune avec une approche moderne. Tudor figure dans le viseur, de même que Thiago Motta (Bologne), que le PSG verrait bien remplacer Christophe Galtier...

Le calendrier de fin de saison de l'OM

Calvo is already looking at future potential coaches, post-Allegri. The first is Igor Tudor. Palladino is also very popular, while the likes of Dionisi and Thiago Motta are being evaluated. Vincenzo Italiano is liked, but that road is complicated due to Commisso. (@cmdotcom) pic.twitter.com/0sd3wrEigR