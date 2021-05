OM - Mercato : la nouvelle priorité de Sampaoli confirme une mauvaise nouvelle

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Sous contrat jusqu'en 2022, Boubacar Kamara entretient le flou concernant son avenir. En conférence de presse, il a récemment assuré qu'il donnerait la priorité au défi sportif. Mais entre un OM en reconstruction et les grands clubs européens, il ne devrait pas y avoir photo. Surtout que l'argent récupéré sur sa vente (sa cote est estimée à 37 M€ par Transfermarkt) permettrait de recruter plusieurs bons joueurs. Que vont faire Pablo Longoria et Jorge Sampaoli ? Le journaliste de RMC Florent Germain a donné un élément de réponse hier soir…

"Sampaoli aimerait recruter un numéro 6 de gros calibre"

"L’OM joue plus en 3-4-3 qu’en 5-3-2 depuis quelques matchs. Thauvin joue quasiment au niveau de Payet, tous les deux sont en soutien de Milik. Les supporters attendent un autre attaquant aux côtés de Milik ? Je pense que ce sera un jeu de chaises musicales."

"Sampaoli aimerait recruter un numéro 6 de gros calibre. Je n’ai pas de noms à donner mais je pense que Kamara va partir cet été et que dans l’idéal de Sampaoli, il aimerait jouer avec trois axiaux et deux pistons avec un numéro 6 seul devant la défense. Ce sera pour lui un poste clé, un poste majeur. Devant lui, ça libérerait quatre postes plus offensifs. On peut s’imaginer un Thauvin légèrement à droite, un Payet à gauche et deux attaquants. Un système très offensif mais Sampaoli est un coach très offensif !"