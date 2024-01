OM - Mercato : la perle rare à gauche dénichée par Benatia à Rome ?

Zapping But! Football Club OM : les ultras ont-ils trop de pouvoir à l’Olympique de Marseille ?

Renan Lodi bientôt vendu à prix d’or (22 M€ + 3) à Al-Hilal, l’OM a accéléré les discussions auprès de son remplaçant au mercato. En plus des négociations avec Adrien Truffert, David Jurasek et Javi Galan, une quatrième piste serait explorée en Italie : Leonardo Spinazzola (30 ans). Selon La Tribune Olympienne, l’OM sonde le marché et se serait ainsi rapproché de l’AS Rome au sujet de son latéral gauche.

Spinazzola pourrait être intéressé par l'OM

Si la concurrence s’annonce féroce dans ce dossier, le joueur de 30 ans ne devrait pas prolonger et aurait refusé des approches de clubs turcs et saoudiens. Mieux, Spinazzola pourrait être intéressé par l'OM en cas de proposition de contrat longue durée. Derniers points positifs : le club phocéen entretient un lien fort avec la Louve, qui souhaiterait le vendre cet hiver.

➡️En plus des négociations avec Adrien Truffert🇫🇷, David Jurasek🇨🇿 et Javi Galan🇪🇸, l'OM s'active pour des plans de secours



➡️Prise de contacts sur le marché🇮🇹 et notamment avec la Roma pour Leonardo Spinazzola🇮🇹. Grosse concurrence mais lien OM-Roma Fort. 1/2#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/Mbs7uPLxQJ — La Tribune Olympienne (@LaTribuneOM) January 15, 2024

