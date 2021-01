OM - Mercato : la piste Almada confirmée mais…

Au vu des prestations de l'OM depuis le début de l'année (1 nul, 4 défaites d'affilée toutes compétitions confondues), Pablo Longoria doit se dire que son excellent recrutement hivernal n'est pas terminé. Et qu'il va devoir encore beaucoup travailler dans les mois à venir pour rebâtir une équipe compétitive la saison prochaine. Ces derniers jours, une rumeur faisait état d'un intérêt du Head of Football marseillais pour le milieu offensif de Velez Sarsfield Thiago Almada (19 ans) afin de remplacer Morgan Sanson.

Son agent ne répond pas à Longoria…

Le site Le Phocéen a voulu en savoir plus sur cette rumeur et a contacté un journaliste argentin, proche du club de Liniers. Il en ressort que l'intérpet marseillais pour Almada existe bel et bien mais qu'il se heurte à deux obstacles quasiment insurmontables pour espérer voir le milieu de terrain prendre la relève de Morgan Sanson sous le maillot blanc.

“Tout d'abord, Velez ne souhaite pas entendre parler d'un départ, a expliqué le journaliste au Phocéen. L'autre problème est que pour l'instant, le représentant de Thiago Almada ne répond pas aux demandes de contact des Marseillais. Il est impossible de communiquer directement avec le joueur.” Et pas sûr que la dynamique actuelle de l'OM, de même que ses moyens financiers très limités, n'incitent Velez, Almada et son représentant à changer d'attitude à son sujet…