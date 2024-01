OM - Mercato : la piste Reyna confirmée, Dortmund a fixé son prix !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Vendredi dernier, Sky Sport Allemagne a annoncé que l'Olympique de Marseille s’intéresserait au milieu offensif du Borussia Dortmund, Giovanni Reyna, lors de ce mercato hivernal.

Le BVB attend entre 15 et 20 M€ pour Reyna

Et l'intérêt de l'OM pour l'international américain vient d'être confirmé par le journaliste italien, Fabrizio Romano. D'après ce dernier, les deux clubs qui auraient montrés le plus d'intérêt et qui en montreraient encore aujourd'hui pour Giovanni Reyna seraient dans l'ordre : la Real Soeciad et l'OM. Mais ce serait le club espagnol qui serait le plus chaud sur ce dossier. Le club de la Ruhr serait vendeur et aurait fixé son prix entre 15 et 20 millions d'euros. De son côté, le club phocéen souhaiterait se faire prêter le joueur de 21 ans.

ℹ️ D'après Fabrizio Romano 👤, les deux clubs qui ont montré le plus d'intérêt et qui en montrent aujourd'hui pour l'arrivée de Giovanni Reyna 🇺🇸 sont dans cet ordre : la Real Sociedad 🇪🇸 et … l'#OM. #TeamOM 🔵⚪️

