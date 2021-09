OM - Mercato : la piste Wass relancée par un ancien du RC Strasbourg ?

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Longtemps, l’OM a cru tenir le couteau suisse dont rêve tout entraîneur. Celui-ci se nomme Daniel Wass (32 ans). Approché par Pablo Longoria avant même le coup d’envoi de l’Euro, l’international danois semblait se diriger vers Marseille mais le club phocéen n’a jamais réussi à s’entendre avec le Valence FC.

Conscient de détenir en son sein un joueur capable de jouer latéral droit, milieu axial, latéral gauche ou même ailier droit (voire ailier gauche), le club « Ché » s’est montré dur en affaires. Pourtant, l’arrivée d’un certain Dimitri Foulquier pourrait bien relancer le dossier Wass.

L’ancien latéral droit du RC Strasbourg (2017-2018) vient de s’engager pour un contrat de quatre ans et un montant de 3,5 millions d’euros. Actuellement 3ème du championnat avec deux victoires et un match nul en trois rencontres de Liga, le VCF semble donc miser sur la durée avec Foulquier. Et puisque l’OM sait aussi négocier hors périodes officielles de transferts (Rongier), la piste menant à Wass pourrait ne pas être complètement enterrée...