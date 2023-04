OM - Mercato : la piste Zaha se complique largement pour Longoria

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Si Wilfried Zaha (Crystal Palace, 30 ans) figurait dans la liste des bons coups à faire de l'OM pour Pablo Longoria, il semblerait que le club phocéen soit désormais hors-jeu pour l'Ivoirien. En tout cas, Foot Mercato – qui fait un point sur la situation du buteur des Eagle, en fin de contrat au 30 juin – ne cite même plus Marseille comme une possibilité pour Zaha.

Zaha a refusé l'Arabie Saoudite car il veut la C1

Il fait dire que les 6 M€ par an touchés par Wilfried Zaha en Premier League ne le rendent pas à portée de toutes les bourses et que, pour l'OM, la concurrence devrait bel et bien être fatale. Le site internet parle d'un intérêt prononcé de trois grands noms du football européen : Arsenal, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. En France, l'AS Monaco est aussi évoqué mais part de beaucoup plus loin sur le dossier.

Une chose est certaine : Wilfried Zaha a les idées claires sur ce qu'il veut (et ne veut pas!) après Crystal Palace. Désireux d'évoluer dans un club disputant la Ligue des Champions, l'attaquant passé par Manchester United a refusé des approches concrètes de clubs d'Arabie Saoudite (Al-Nassr, Al Ittihad) pourtant prêts à lui offre un salaire royal (9M€ par an).