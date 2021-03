OM – Mercato : la plus grande victime de l'ère Longoria émet des doutes sur le projet McCourt

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Maxime Lopez s’est confié au podcast du journaliste de RMC Johann Crochet, Prolongation. Le milieu de terrain est notamment revenu sur son départ de l'OM l'été dernier. « Ça a été très très dur, a-t-il confié. C’était vraiment un moment compliqué pour moi. Je voulais partir dès le début du Mercato. Avec le Covid et la saison passée où je n’ai pas beaucoup joué, c’était compliqué. Sassuolo, au début, je n’étais pas trop chaud. Mais j’ai eu le coach au téléphone, on a parlé et ça a été rapide. Il m’a dit : « Tu veux jouer au football ? Viens avec nous ». Ça a été très très dur. Marseille ça reste ma ville, mon club de coeur. Mais il fallait être intelligent. Il fallait que je change de club. Même si ça s’était mieux passé, je n’aurais pas fait toute ma carrière à l’OM. Pour ma vie d’homme, j’avais besoin de quitter le cocon familial. »

« Est-ce que le projet est de faire sortir des jeunes ? »

Et à Lopez de confier, sur la politique actuel du club phocéen... « Il y a de la qualité à Marseille chez les jeunes, j’en connais des très bons joueurs qui étaient au centre de formation. Mais on préfère faire venir un mec de l’autre bout du monde que de faire jouer un jeune de Marseille. On demande pas d’en sortir 15, mais 2-3 par an. Après il faut voir ce que les directions en place veulent. Est-ce que le projet est de faire sortir des jeunes ? J’en suis pas sûr. Aujourd’hui, il y a 5-6 joueurs qui peuvent rentrer. Il y a de la qualité, mais ça vient juste de la politique du club ».