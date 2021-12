OM - Mercato : la Premier League fait les yeux doux à un Olympien, Longoria se frotte les mains

Zapping But! Football Club Olympique De Marseille : La question de la semaine?

Pablo Longoria l’a dit lors de l’interview accordée à L’Equipe lundi : cet hiver comme cet été, il va devoir renforcer le groupe sans dépenser des fortunes. Ce sera peut-être même plus dur encore en janvier car le président de l’OM n’a pas atteint ses objectifs de ventes en juillet-août, se faisant taper sur les doigts par la DNCG pour ça. Cet hiver, pas de droit à l’erreur : il va devoir vendre l’un de ses joueurs bankables, à choisir entre Boubacar Kamara, en fin de contrat en juin et qui n’a toujours pas prolongé, et Duje Caleta-Car, qui oscille entre la 4e et la 5e place dans la hiérarchie des défenseurs centraux.

Hier soir est arrivée d’Angleterre la rumeur d’un intérêt de deux clubs pour le Croate. Intérêt par récent puisque les clubs en question s’étaient déjà intéressés à lui cet été. Il s’agirait de Newcastle et West Ham. Les Magpies sont les nouveaux riches du football mondial depuis qu’ils ont été rachetés par un fonds saoudien. Les Hammers, eux, ont également lorgné Boubacar Kamara l’été dernier. Une belle indemnité ferait les affaires de Longoria et de l’OM…

🔄 Les clubs de Newcastle et de West Ham sont à l’affût pour tenter de recruter Duje Ćaleta-Car 🇭🇷 cet hiver.



