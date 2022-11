OM – Mercato : la priorité de Longoria le recale avec un salaire XXL

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Marcus Thuram termine son contrat en juin prochain avec le Borussia Mönchengladbach ! Annonçait sur les tablettes de l’OM qui cherche un renfort offensif pour cette hiver, l’attaquant français ne devrait pas signer dans la cité phocéenne. En effet, le joueur de 25 ans intéresse de nombreux cadors européens qui sont prêts à lui offrir un pont d’or.

Selon les informations du journaliste, Ignazio Genuardi, il pourrait partir du club allemand dès cet hiver, "Courtisé par une flopée de formations européennes, Marcus Thuram pourrait attendre l’été prochain pour faire ses valises, mais une surprise n’est pas à exclure dès cet hiver. Selon certaines indiscrétions, Tottenham pourrait tenter le coup lors du mois de janvier. "

"En fin de contrat avec Gladbach, le Tricolore est aussi courtisé par Aston Villa, Arsenal ou encore Newcastle sur le marché anglais. Alors que les Allemands pourraient réclamer jusqu’à 20 M€ cet hiver, le joueur attend un salaire autour de 10 M€ par an (hors primes). L’ancien joueur de Guingamp et de Sochaux a aussi la cote en Allemagne (Bayern Munich en tête) et en Italie (Inter Milan notamment). En France, Nice avait tenté de le rapatrier l’été dernier, mais sans succès.", a-t-il expliqué sur Twitter.