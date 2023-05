OM - Mercato : la priorité estivale de Longoria a fuité, c'est un joueur ciblé par le PSG

Zapping But! Football Club OM : faut-il envoyer Clauss sur le banc ?

Après samedi soir, l'OM en saura plus sa saison prochaine. Quasiment certain de se qualifier pour la prochaine Champions League, lui qui compte 9 points d'avance sur le 4e, Monaco, à cinq journées de la fin, le club provençal verra à Bollaert s'il ira directement en tour de poules (en cas de 2e place en L1) ou s'il devra en passer par les barrages (3e). Un nul et encore plus certainement une victoire en terre artésienne dégageraient son horizon mais également celui des dirigeants, qui pourrait déjà s'activer sérieusement pour le recrutement.

Longoria prêt à faire de gros efforts pour le recruter

Car de nombreux joueurs lient leur avenir à la possibilité de jouer la C1. Ce serait le cas de Wilfried Zaha, dont on sait qu'il intéresse Marseille mais aussi le PSG. Hier soir, Foot Mercato a refait un point sur l'ailier ivoirien de 30 ans, qui arrive en fin de contrat à Crystal Palace. Le média assure que le contact existe entre l'OM et ses agents et, mieux, qu'il serait carrément la priorité estivale de Longoria, "prêt à faire de gros efforts pour le recruter". Ce qui est assez surprenant car sa position préférentielle (ailier gauche) n'existe pas dans le système de Tudor...

🚨❗️⤵️⤵️⤵️ Comme évoqué en Avril, Zaha 🇨🇮 a été proposé à l'OM et l'intérêt est réciproque.



▫️C'est l'une des priorités du club phocéen en cas de qualification pour la prochaine LDC.



▫️L'attaquant de Crystal Palace a des offres du Moyen Orient.https://t.co/UQkO8XMX4X https://t.co/kGifI1VQHf pic.twitter.com/OqkOdcNbbM — Santi Aouna (@Santi_J_FM) May 2, 2023

Raphaël Nouet

Rédacteur