OM - Mercato : la priorité estivale de Sampaoli a fuité !

Zapping But! Football Club OM : Faut-il se séparer de Jorge Sampaoli ?

Il ne fallait pas arriver en retard hier à la conférence de presse de Jorge Sampaoli. L’entraîneur de l’OM avait beaucoup de choses à dire sur la réception du FC Nantes (21h) mais aussi au sujet du mercato estival.

« Nous travaillons avec les scouts, le staff, on discute avec David Frio et Pablo Longoria. Nous échangeons beaucoup sur la préparation de la saison prochaine et des noms qui nous feront du bien dans notre style de jeu, a-t-il affirmé. Il y a aura des départs. Le plus important est de garder la base et d'y ajouter trois ou quatre joueurs qui pourront élever notre niveau. Ça dépend si on se qualifie ou non en Ligue des champions. On aura aussi une réunion avec le propriétaire pour lui proposer des noms. On suite toujours des joueurs. On verra avec le président et le directeur sportif. »

S’il est encore trop tôt pour évoquer des pistes nominatives, RMC Sport croit déjà savoir quel profil a la recrue prioritaire de Sampaoli cet été. « Sampaoli pense avoir manqué un peu de vitesse devant, a estimé Florent Germain hier soir sur la radio sportive. Donc s’il y a une recrue offensive, je ne serais pas étonné que l'OM se positionne sur un joueur qui a cette qualité de vitesse et de profondeur. » Piste crédible étant donné que Luis Henrique est déjà annoncé sur le départ au prochain mercato.

⚪🔵 @flogermain : "Sampaoli pense avoir manqué un peu de vitesse devant, donc si il y a une recrue offensive, je ne serais pas étonné que l'OM se positionne sur un joueur qui a cette qualité de vitesse et de profondeur." #RMClive pic.twitter.com/u0QT6tiem7 — After Foot RMC (@AfterRMC) April 19, 2022

Pour résumer Plutôt loquace sur le mercato à venir du côté de l’OM, Jorge Sampaoli aurait déjà ciblé la première recrue estivale. L’attaque du club phocéen pourrait en être boostée en 2022-2023 avec un milieu offensif de débordement.

Bastien Aubert

Rédacteur