OM - Mercato : la priorité estivale de Sampaoli glace déjà Longoria

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

A l'OM, c'est une règle, on attend toujours mieux lors de chaque mercato. Et en dépit des efforts ahurissants entrepris depuis des mois par Pablo Longoria, le Boss du club au quotidien, Jorge Sampaoli, l'entraîneur, espérait sans doute un renfort de poids en plus. Si l'on se fie aux informations de RMC Sport, un certain Gerard Deulofeu, sous contrat avec l’Udinese jusqu’en 2024, était espéré par le coach marseillais.

On le sait, le joueur espagnol a été approché par Pablo Longoria au mois de janvier, mais sans réussite. Et si on ne doute pas des envies de l'OM de revenir sur le dossier l'été prochain, une mauvaise nouvelle est depuis tombée. En effet, selon Calciomercato, l’Udinese réclamerait plus de vingt millions d'euros pour se séparer de Delofeu.

On souhaite déjà bon courage à Pablo Longoria.