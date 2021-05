OM - Mercato : la promesse alléchante de McCourt à Sampaoli pour cet été

Zapping But! Football Club OM : le bilan de Florian Thauvin dans la cité phocéenne

Jorge Sampaoli est en passe en réussir son premier défi à l’OM. Arrivé en pompier de service en remplacement de l’intérimaire Nasser Larguet en mars dernier, le technicien argentin peut se prévaloir d’un bilan positif et d’une qualification en Ligue Europa qui lui tend les bras.

Il faudra néanmoins assurer un dernier coup de collier dimanche à Metz pour devancer un RC Lens à distance (21h). Ensuite, il sera temps de se projeter sur le mercato estival, où le nez de Pablo Longoria devra être creux pour dénicher les meilleures affaires possibles sur le marché.

Pour ce faire, Sampaoli aurait déjà reçu de solides garanties de la part de Frank McCourt, sans quoi il ne se serait pas engagé à l’OM. « Sampaoli exige beaucoup de recrues partout où il passe. Donc il ne serait pas venu à Marseille si on lui avait mis des limites, affirme la journaliste brésilienne Raisa Simplicio à Sport Med. Au contraire, quand il a négocié avec l’OM, il savait qu’il aurait des moyens suffisants pour construire son effectif et son équipe. »

#MercatOM Au Brésil, on évoque, ce soir, la somme de 25 M€ (+ 6 de bonus) pour le transfert de Gerson, de Flamengo vers l' #OM

Du côté du centre RLD, on se montre beaucoup plus mesuré sur la question de l'indemnité. Poker menteur ?