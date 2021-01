OM - Mercato : la raison pas très glorieuse ayant poussé le Napoli à vendre Milik à Marseille

Ce mardi, Arkadiusz Milik a été officiellement présenté à la presse, trois jours après avoir fait ses débuts avec l'OM lors du déplacement à Monaco (1-3). Dans son édition de la semaine, France Football consacre un portrait à l'attaquant polonais de 26 ans et sous-entend que s'il se retrouve à Marseille alors que la Juventus, l'Atlético ou Tottenham le voulaient, c'est parce que le SSCN voulait le punir de ne pas avoir prolongé…

"Avant l'OM, le Napoli a recalé toutes les demandes des autres cadors italiens, mais également certains clubs étrangers tels l'Atlético Madrid et Tottenham qui avaient inscrit le Polonais sur leur liste de courses, peut-on lire dans FF. Voilà pourquoi il est tout à fait étonnant de le voir aujourd'hui à l'OM. "C'est peut-être parce que le championnat français est tout simplement sous-estimé…" Parole d'un Ancelotti (Davide, fils et adjoint de Carlo)."

Ainsi donc, si le président du SSCN, Aurelio De Laurentiis, a accepté de prêter son joueur en L1, c'est parce qu'il estime que le niveau y est plus faible qu'en Serie A, en Premier League ou en Liga. Une façon comme une autre de continuer à le sanctionner pour avoir refusé de prolonger initialement son bail, après avoir imposé qu'il passe la première partie de saison sur le banc.

Quite a moment in Arkadiusz Milik’s Marseille unveiling presser - André Villas Boas asked if he’s certain to stay for the whole season, gestures to Head of Football Pablo Longoria: “Yes, unless Pablo wants to fire me... I’m gonna be fired live on RMC!” pic.twitter.com/ejHRmaLgTz