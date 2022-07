OM – Mercato : la recrue Chancel Mbemba donne rendez-vous aux supporters

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : le dossier Simeone toujours d'actualité

Chancel Mbemba, dont la signature à l'OM pour trois ans a été offiocialisée vendredi dernier, s'est exprimé pour la première fois ce lundi, sur le site du club. « Je suis très content d'être ici, a soutenu l'ancien joueur de Porto. Je vais rencontrer tous mes coéquipiers, le staff, le coach, et je suis pressé de m'entraîner avec tout le monde pour être en forme. Je veux faire tout mon possible pour satisfaire tous les supporters, et il me tarde de voir à quel point ils sont chauds. C'est ce que je préfère ! ».

Mbemba sera présenté demain à la presse, en début d'après-midi, de même que Samuel Gigot et Isaak Touré.