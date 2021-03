OM - Mercato : la recrue parfaite pour Sampaoli lui a déjà dit oui !

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Pablo Longoria n’a pas mis longtemps avant de trouver l’oiseau rare à l’OM. En quête d’un latéral droit digne de ce nom au mercato hivernal, celui qui n’était alors que directeur sportif a rapidement trouvé un terrain d’entente avec la Fiorentina pour Pol Lirola.

À 23 ans, le défenseur espagnol a sauté sur l’occasion les pieds joints et a débarqué à Marseille en prêt jusqu’en fin de saison. Titulaire régulier depuis son arrivée à l’OM, Lirola semble avoir même pris une autre dimension sous la houlette de Jorge Sampaoli.

« Je veux rester à l'OM ! C'est le club parfait pour moi »

Le nouvel entraîneur de l’OM l’a en effet placé au poste de piston droit lors de ses deux premiers matches contre le Stade Rennais (1-0) puis le Stade Brestois (3-1). À chaque fois, Lirola a donné satisfaction et cette impression que son jeu offensif collait parfaitement avec la philosophie prônée par Sampaoli.

Sans doute conscient d’avoir un réel avenir avec lui, le joueur de la Viola veut tout faire pour faire durer le plaisir au-delà de la saison en cours. « Je veux rester à l'OM ! C'est le club parfait pour moi. J'adorerais rester, mais ça ne dépend pas que de moi, a-t-il affirmé dans La Provence en référence à son option d’achat fixée à 12 M€. Je me sens très bien ici. Pablo me dit de bien jouer, de rester tranquille et qu'on aurait le temps de discuter plus tard. Si l'OM veut me garder, il faudra négocier avec la Fiorentina. »