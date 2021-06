OM - Mercato : la révolution Sampaoli va pousser un ou deux chouchous des supporters sur le banc

Quatorze départs, onze recrues : Pablo Longoria va avoir beaucoup de boulot cet été et c'est le président de l'OM en personne qui s'est fixé les objectifs chiffrés à atteindre. Après les errances des années Zubizarreta-Garcia-Eyraud, le dirigeant espagnol va chambouler l'effectif de fond en comble afin de le rendre compétitif tout en le dotant de jeunes éléments à fort potentiel susceptibles d'être revendus au prix fort ensuite.

Alvaro et Henrique sur le banc ?

Dans cette optique, de nombreux joueurs sont pistés. Ce dimanche, La Provence fait un état des lieux des potentielles arrivées et de leur impact sur le onze de départ la saison prochaine. Cela donnerait, au vu des rumeurs actuelles, Mandanda les buts, Balerdi, David Luiz et Saliba en défenseurs centraux, Lirola et Amavi comme latéraux, Gueye, Gerson et Guendouzi au milieu, Milik et Payet en attaque.

Pas d'Alvaro Gonzalez, mis en balance avec Balerdi, ni de Luis Henrique. Deux des chouchous des supporters pourraient cirer le banc en 2021/22. Ce serait une surprise pour les deux car le défenseur espagnol, même s'il a été décevant la saison passée, a été prolongé et reste un leader du groupe. Quant au Brésilien, il a été le Marseillais le plus décisif au regard de son faible temps de jeu. Les choses ont certes le temps d'évoluer d'ici le 31 août mais voir ces deux joueurs sur le banc constituerait une sacrée surprise.

Marseille are in talks with David Luiz's representatives over a potential move for the free agent.



OM head coach Jorge Sampaoli is keen on the transfer.



(Source: La Provence) pic.twitter.com/Q1ihsfF0HV — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 12, 2021