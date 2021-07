OM – Mercato : la rumeur Diego Costa réapparait, le dossier prend un stop direct !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Par le passé, son nom avait déjà été cité et Jacques-Henri Eyraud avait même confirmé qu'Andoni Zubizarreta avait poussé les négociations assez loin : ces dernières heures, le nom de Diego Costa (libre, 32 ans) est revenu du côté de l'OM. Une piste séduisante pour épauler Arkadiusz Milik et qui fait déjà rêver les fans olympiens.

Reste que la rumeur du gros poisson offensif a vite été calmée par le journaliste de Sky Italia Fabrizio Romano : « L'OM n'est pas intéressé pour signer Diego Costa. Il a été contacté par de nombreux clubs – en tant que joueur libre – mais l'OM regarde à différentes options et n'a pas ouvert les discussions avec Diego Costa. En tout cas, aujourd'hui ».

Visiblement, Pablo Longoria n'a pas les mêmes idées que son prédécesseur pour ce qui est de l'animation offensive et l'Espagnol, qui reste sur plus de six mois sans jouer après son départ de l'Atletico Madrid, ne correspond pas vraiment aux profils recherchés.

Olympique Marseille are NOT interested in signing Diego Costa. He’s been contacted by many clubs as free agent - but OM are looking at different options and have not opened talks for Diego Costa, as of today. 🔵 #OM #TeamOM