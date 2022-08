OM – Mercato : la rumeur Slimani est un leurre, l'arrivée de Sanchez va provoquer deux départs au moins !

Zapping But! Football Club OM- INFO BUT ! Un minot pourrait faciliter la venue de Veretout !

Si l'OM aspire à doubler tous les postes de son effectif pour mener de front la Ligue 1 et la Ligue des Champions, l'arrivée d'Alexis Sanchez crée un gros bouchon sur le front de l'attaque. Alors qu'Igor Tudor a besoin de trois éléments (deux milieux offensifs reculés axiaux et une pointe), Marseille compte aujourd'hui neuf éléments (Gerson, Payet, Ünder, de la Fuente, Suarez, Bakambu, Dieng, Milik et Sanchez donc). Trois de trop au moins alors qu'O Jogo ouvre de manière assez improbable la piste Islam Slimani (Sporting, 34 ans), actuellement en discussions avec Brest.

Dieng et de la Fuente candidats prioritaires au départ

Le Phocéen affirme que deux joueurs au moins devront partir, en considérant que Gerson peut aussi évoluer plus bas et donc être compté parmi un milieu. En interne, les choix semblent faits puisque Bamba Dieng se retrouve depuis longtemps déclassé et poussé vers la sortie et que l'OM cherche une porte de sortie en Liga pour Konrad de la Fuente après l'échec du dossier Valladolid.

Porte ouverte pour Bakambu, Milik et Ünder

Néanmoins, toujours selon le site internet, la porte est ouverte pour quasiment tout le monde. Parce qu'il a un gros salaire, Cédric Bakambu est un candidat au départ. S'il faudra une offre impossible à refuser pour voir Gerson partir, Arkadiusz Milik et Cengiz Ünder ne seront pas retenu en cas d'offre permettant à l'OM de ne pas perdre d'argent.