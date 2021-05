OM - Mercato : la rumeur Vidal (Inter) repart de plus belle !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

A l'instar du LOSC, l'Inter Milan se prépare à une sacrée gueule de bois après son titre de champion. Le club nerazzurro vient déjà de perdre l'entraîneur à l'origine de son retour au sommet, Antonio Conte, qui n'a pas apprécié que ses dirigeants lui annoncent que les meilleurs joueurs allaient être vendus pour renflouer les caisses. Après lui, tous les tauliers devraient allés voir ailleurs. Dont un certain Arturo Vidal. Le milieu chilien de 34 ans a déjà été annoncé du côté de l'OM, où il retrouverait son mentor Jorge Sampaoli, croisé en sélection. Avec les événements des derniers jours, un agent assure au Phocéen que sa piste est redevenue d'actualité.

"Vidal à l'OM, ça commence à être possible"

"Ce n'est pas que Conte s'en aille qui est surprenant, mais la manière avec l'actionnaire qui lui a fait un chèque, a expliqué l'agent au Phocéen. Ils ont contracté un prêt auprès d'un fonds d'investissement pour faire face mais c'est un peu panique à bord. Les joueurs le savent et ceux qui veulent partir vont chercher à emprunter la même voie."

"On peut tout imaginer. Une seule certitude, c'est que maintenant, avec le départ de Conte, dans ces conditions, Vidal à l'OM, ça commence à être possible. Parce qu'il y a un grand intérêt de l'Inter à ce que ça se fasse." Il y a quelques semaines, il semblait que le joueur était d'accord pour réduire son salaire à condition d'obtenir deux années de contrat. Pablo Longoria et Jorge Sampaoli seront-ils toujours d'accord avec ça ?